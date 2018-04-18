Сын Че Гевары заявил, что его не пугают санкции за посещение Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Эрнесто Гевара, сын латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары, заявил, что его не страшат санкции за посещение Крыма.

Эрнесто Гевара открыл в Симферополе в среду выставку архивных фотодокументов, посвященную его отцу. При этом накануне Гевара был включен в базу данных украинского сайта "Миротворец" из-за поездки в Крым.

"На меня могут какие угодно санкции накладывать. Дурацкие идеи Соединенных Штатов никак меня не интересуют, я просто не обращаю на них внимания", — сказал Гевара журналистам.

При этом он не исключил, что посетит Крым еще раз с семьей в качестве туриста.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении республики Крым и Севастополя в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".