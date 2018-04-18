Куба сохранит политический курс после выборов, заявил сын Че Гевары

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Эрнесто Гевара, сын латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары, выразил в среду уверенность, что Куба сохранит свой политический курс после президентских выборов.

"Мы пока еще не знаем, кто будет новым президентом, потому что еще выборы не состоялись, но курс останется прежним. Это тот же самый курс. Для нас очень важно то, что наш новый президент будет молодым человеком, у него будет больше лет для работы впереди, более того, это человек с хорошим опытом, и он сделает все для нашей страны. Я совершенно уверен в том, что мы сохраняем прежний курс. Мы построили революцию и продолжаем идти революционным путем", — сказал Гевара журналистам в Симферополе.

Историческая сессия Национальной ассамблеи народной власти — парламента Кубы — начнется в среду Гаване, в ходе заседания будет избран новый глава государства, а нынешний лидер страны Рауль Кастро оставит свой пост.

Эрнесто Гевара открыл в Симферополе в среду выставку архивных фотодокументов, посвященную его отцу.