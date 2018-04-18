Дожди помешали властям Латвии укрепить границу с Россией

РИГА, 18 апр – РИА Новости. Ливни, которые в прошлом году привели к наводнению на востоке Латвии, помешали работам по укреплению границы с Россией, рассказал в интервью телеканалу LTV министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Единство").

"В этом году границу укрепить не успеют. Возможно, это удастся в следующем году, помешали ливни", — сказал министр.

Министр признал также, что погранохрана испытывает кадровый голод. В настоящий момент не хватает более 200 пограничников.

По словам министра, до 2020 года также необходимо привести в порядок границу с Белоруссией.