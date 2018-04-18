Россия не может мириться с ядерными испытаниями КНДР у границ, заявил посол

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Москва настаивает, что Пхеньян должен решать вопросы обеспечения собственной безопасности с учетом интересов всех государств-соседей в регионе, делать это за счет соседей нельзя, заявил посол России в КНДР Александр Мацегора.
Он отметил, что "мы откровенно говорим нашим северокорейским партнерам, что это не может нас радовать и не может нас удовлетворять". "Наша позиция такая: обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности соседа нельзя. Вот тот посыл, который мы адресуем. Надо учитывать, что поблизости от полигона находится Россия — это то, что нас беспокоит в первую очередь, находится Владивосток. И, конечно, просто закрывать глаза на то, что здесь творится, в этой связи мы не можем", — добавил Мацегора.
"Никакой другой причины того, что мы поддерживаем санкционный режим, нет. Мы хотим, чтобы проблемы обеспечения безопасности КНДР решались с учетом интересов всех находящихся здесь государств, с учетом сохранения мира, спокойствия и стабильности", — констатировал посол РФ.