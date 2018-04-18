Матвиенко призвала добиваться освобождения российских моряков на Украине

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия должна добиться возвращения на родину российских моряков, задержанных на Украине.
Матвиенко подчеркнула, что "мы всегда считали, что пираты — это где-то там далеко". Однако, "пираты в лице украинских властей уже действуют в Азовском море", добавила она.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков, выступая на заседании, предложил дать поручение профильным комитетам Совфеда по законодательству, по обороне и безопасности, по международным делам обобщить всю имеющуюся информацию и, если понадобится, запросить дополнительную в профильных ведомствах для изучения вопроса о возможных законодательных мерах по защите интересов России и ее граждан от провокаций Украины.
Парламентарий напомнил, что украинские власти задержали уже два российских судна. "Очевидно, что столь агрессивные действия — по сути, "государственное пиратство" — Украины не должны оставаться без ответа. При этом действия России будут осуществляться в рамках международного права", — сказал он.
"Для предотвращения подобных инцидентов, с учетом очевидного намерения киевских властей продолжать провокации против Крыма и его жителей, уже предпринят ряд действий, в частности обеспечена защита российских судов в Азовском море", — сказал он.
Вместе с тем, по словам Цекова, для обеспечения безопасности судоходства и рыболовства необходимо решение комплексных вопросов по безопасности не только в Азовском море, но и в территориальных водах Крыма.