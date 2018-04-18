МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Атака западной коалиции на Сирию с целью сорвать мирный процесс в стране, а также инцидент в Солсбери являются актами агрессии западных стран против всей системы международного права, в том числе против России, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на заседании палаты в среду.

"Запад второй раз за год пытается устроить провокацию в Сирии, которая направлена на дискредитацию властей страны и нанесение ущерба мирному процессу в САР", — сказал парламентарий.

Косачев подчеркнул, что фейковые новости о химатаке в сирийском городе Дума, якобы устроенной Дамаском, стали разваливаться, когда власти Сирии при поддержке России стали требовать расследования инцидента. Тогда незамедлительно была организована ракетная атака на якобы склады с химоружием.

"В результате действий США и их союзников в этом регионе вновь активизировались боевики", — отметил российский сенатор. Он указал, что сирийским властям и специалистам ОЗХО при поддержке российских специалистов пришлось срочно пересматривать планы выезда на проверяемые объекты. Косачев напомнил, что в среду в городе Дума начинают работу представители ОЗХО.

"Параллельно была организована провокация в английском Солсбери (с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей — ред.)", — отметил законодатель.

По мнению Косачева, подобные провокации направлены против "всей системы международного права, подобные акты агрессии направлены, в том числе, против нашей страны".

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