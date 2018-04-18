У главного вокзала в Берлине нашли бомбу времен Второй мировой войны

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Авиационную бомбу времен Второй мировой войны обнаружили недалеко от Центрального вокзала Берлина, сообщает газета Berliner Zeitung.

Как пишет издание, бомбу нашли во вторник вечером в ходе строительных работ.

В пятницу, 20 апреля власти намерены провести контролируемый подрыв бомбы. Для проведения операции может быть эвакуирован клинический комплекс "Шарите", который насчитывает 13 тысяч сотрудников и еще несколько тысяч пациентов. Решение по вопросу эвакуации клиники будет принято властями в среду.

Также операция по подрыву бомбы отразится на дорожно-транспортном сообщении. По информации издания Tagesspiegel, может быть приостановлена работа аэропорта Берлин-Тегель.