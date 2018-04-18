Лавров и глава МИД Австрии обсудят Сирию, Украину и борьбу с терроризмом

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Австрии Карин Кнайсль в ходе предстоящих переговоров обсудят ситуацию в Сирии, на Украине, борьбу с международным терроризмом, а также вопрос интенсификации энергодиалога между двумя странами, сообщили в МИД РФ.

Кнайсль 19-20 апреля посетит Москву, на 20 апреля намечены переговоры с Лавровым.

"Наряду с обсуждением двусторонней повестки предполагается обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию в Сирии и на Украине, борьбу с международным терроризмом, отношения России и ЕС и другим (вопросам)", — говорится в комментарии МИД РФ.

Кроме этого, как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, особое внимание на предстоящих переговорах будет уделено торгово-экономическому сотрудничеству.

"В контексте отмечаемого в этом году 50-летия начала первых поставок газа из СССР в Австрию будут затронуты вопросы интенсификации энергодиалога между нашими странами", — добавили в МИД РФ.

В министерстве также сообщили, что, несмотря на непростой внешний фон, российско-австрийские отношения развиваются в позитивном ключе, носят характер зрелого, доверительного партнерства, устойчивого к колебаниям политической конъюнктуры, между Москвой и Веной отсутствуют серьезные проблемы, поддерживается активный диалог между парламентами и министерствами, налажено взаимодействие по межрегиональной линии.