В Киеве автомобилисты устроили акцию против повышения цен на бензин

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Акция протеста проходит у здания кабинета министров Украины в центре Киева, автомобилисты протестуют против возможного роста цен на бензин и дизельное топливо, передает телеканал "112 Украина".

На акцию собрались уже более 300 автомобилистов.

Кабмин Украины на заседании в среду должен рассмотреть обращение "Укртатнафты", согласно которому с 1 мая 2018 года предлагается установить квоту на импорт нефтепродуктов, что приведет к подорожанию бензина и дизтоплива на Украине.

Основное требование протестующих — отказаться от этого решения, поскольку на украинском рынке начнется дефицит горючего, его подорожание на 30-40%, соответственно — подорожание проезда в маршрутках, а также цен на продовольствие.