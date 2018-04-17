Племянница Скрипаля рассказала, как записала разговор с сестрой Юлией

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Виктория Скрипаль, племянница пострадавшего в инциденте с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, объяснила, откуда у нее оказалась запись телефонного звонка дочери Скрипаля — ее двоюродной сестры Юлии.

По словам Виктории, ее муж работает системным администратором, а в телефоне стоит программа записи звонков. Об этом Виктория Скрипаль сказала вечером во вторник в интервью радиостанции "Эхо Москвы"

В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

"Запись возникла очень просто: на телефоне стоит просто программа, которая пишет все звонки. Если вы хотите знать, почему у меня телефон хорошо подкован — у меня муж системный администратор", — сказала в радиоинтервью Виктория.

По словам Виктории, о случившемся она узнала из интернета. И несмотря на то, что она — ближайшая родственница пострадавших, никто из официальных лиц Великобритании с ней не связывался, чтобы сообщить об инциденте.

"Я звоню в посольство Великобритании здесь в Москве. Первым делом звоню сюда, потому что там (в Лондоне) еще ничего не открыто… Звоню, представляюсь, говорю, "какие документы мне надо предоставить вам, чтобы узнать о здоровья Сергея Викторовича", — сказала она.

По словам Виктории, в посольстве Великобритании ее "отфутболили". "Закончилось это фразой "мы вам перезвоним", — подчеркнула Виктория.

Как сказала Виктория, именно она рассказала журналистам, что пострадавшая вместе с Сергеем Скрипалем женщина — это его дочь, а "никакая не последняя любовь".

"В 9 утра (на следующий день) я увидела сообщение от корреспондентов Би-би-си, и они со мной связались… Я им сказала — это Юлия Скрипаль. Потому что если Юлия не отвечает (на телефонные звонки), я точно знала, что это она… Ну, нет у него (Сергея Скрипаля) никаких женщин. Умерла жена, умер сын, и осталась только дочь. И общался он только с дочерью", — сказала Виктория.