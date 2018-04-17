Силы Йемена не готовят наступление на порт Ходейда, заявил постпред при ООН

ООН, 17 апр — РИА Новости. Силы Йемена не готовят наступление на порт Ходейда, заявил постпред страны при ООН Халед Аль-Йемани.

На заседании Совета Безопасности ООН во вторник спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс сообщил об интенсификации военных операций в провинции Саада и продолжении столкновений и авиаударов в других провинциях — Сана, Таиз, Эль-Джауф, Мариб, Ходейда. Он выразил беспокойство в связи с появлением неподтвержденных сообщений о перемещении сил в Йемене и заявил, что активная военная операция в Ходейде "может скоро начаться".

Отвечая на вопрос журналистов о том, готовится ли военное наступление на Ходейду, постпред Йемена сказал: "Как я понимаю из всех комментариев, от моего правительства, у нас нет намерений наступать на Ходейду мы располагаемся в прилегающих к Ходейде районах, в пригородах Ходейды".

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.