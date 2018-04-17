Йемен может стать образцом решения конфликтов в регионе, заявил Небензя

ООН, 17 апр — РИА Новости. Урегулирование ситуации в Йемене может стать образцом решения конфликтов на Ближнем Востоке и Севере Африки и будет способствовать нормализации ситуации в регионе, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Йемен, при наличии желания и политической воли, может стать образцом для решения других конфликтов в регионе и стать фактором, способствующим региональной стабильности, в которой этот регион так нуждается", — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в стране.

В ходе своего первого брифинга в Совете Безопасности ООН во вторник новый спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс заявил, что в течение двух месяцев нужно выработать план проведения переговоров сторон конфликта.

"Международное сообщество, в первую очередь ООН, которой мы традиционно отводим центральную роль, должно продолжать побуждать йеменских протагонистов отказаться от насилия и сесть за стол переговоров для выработки консолидированного видения последующего обустройства этой страны на основе широкого национального диалога, взаимного учета интересов ее основных политических сил, соответствующих решений международного сообщества. Надо не подвергать остракизму, а задействовать все страны и силы, которые имеют реальное влияние на стороны-участники конфликта", — подчеркнул российский постпред на встрече.

В этой связи он отметил, что Россия будет "продолжать вносить вклад" в усилия по урегулированию кризиса в стране. "Занимаемся этим с момента начала внутрийеменского конфликта, регулярно общаясь со всеми, от кого зависит перевод обстановки в Йемене в мирное русло", — сказал Небензя.

По словам постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс, "несмотря на то, что конфликт имеет ужасающие гуманитарные последствия, это решаемый конфликт".

Постпред США при ООН Никки Хейли также заявила, что Совет Безопасности имеет все возможности оказать влияние на ситуацию в Йемене. "Йемен — это вопрос, по которому мы все в Совете Безопасности сможем просто договориться. Йемен — это не Сирия. Мы согласны в том, что должен быть мир в Йемене, и что эта война имела ужасающие последствия для йеменского народа", — подчеркнула она, выразив надежду, что "все стороны будут сотрудничать с ООН, не выдвигая предварительных условий".

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.