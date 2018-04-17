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"Передавайте привет Путину", или что американцы думают о санкциях

20:0917.04.2018
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisВид на здание Капитолия в Вашингтоне Архивное фотоВид на здание Капитолия в Вашингтоне Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Вокруг резиденции президента США всегда много народу — туристы фотографируются на фоне знаменитой лужайки, жители Вашингтона спешат по делам, несколько протестующих в палатках годами сидят напротив ограды Белого дома, обновляя плакаты со своими требованиями — от защиты медведей и "свободы Тибету" и до борьбы с абортами и за мир во всем мире.

Здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Влияние новых санкций на экономику России оценивать рано, считают в МВФ

Слева от Белого дома расположено Федеральное казначейство США — ведомство, которое публикует список санкций, в том числе и в отношении российских компаний и граждан. Корреспонденты РИА Новости поговорили с обычными американцами и приезжими из других стран о том, что они думают об антироссийских санкциях и испорченных отношениях между США и РФ.

"Передавайте привет мистеру Путину. Как он? Скачет на коне?" — поинтересовалась местная жительница Сара.

Санкции для миллиардеров

Семья из Иллинойса Джилл и Брайан признались, что не следят за международными новостями. "Санкции? Это же против олигархов, это не касается простых людей. Это никому не интересно, кроме миллиардеров", — недоумевают они. Пара ничего не слышала о взаимной высылке дипломатов и не смогла назвать ни одного товара, который поставляется в США из России и наоборот.

Флаги Германии, России и ЕС. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Российско-германская палата призвала не усиливать санкции против России

Банковский клерк Уильям сообщил, что в курсе последних американских санкций против российских компаний. "Особенно это сказывается на инвесторах, которые вложили деньги в акции и облигации "Русала" и других российских компаний. Эти бумаги выглядели очень привлекательно на растущем рынке, теперь инвесторам приходится платить за этот риск и закрывать позиции с потерями", — отметил он.

Отвечая на вопрос о перспективах распространения санкций на российский госдолг, он заявил, что последствия могут быть негативными для всего долгового рынка. "Остается дождаться решения Трампа, он непредсказуем", — резюмировал собеседник агентства.

Такие страны должны држуить

В Вашингтоне проживает большая китайская диаспора, и чайна-таун расположен в 10 минутах ходьбы от центра американской столицы. Владелец ресторанчика Ли, который живет в США с детства, считает, что большая политика от его бизнеса очень далеко. "Мы переживаем из-за отношений США и Китая. Такие страны как Китай, США и Россия должны дружить", — сказал он.

Дмитрий Медведев провел встречу с членами бюро правления Общероссийского объединения работодателей. 17 апреля 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Медведев пообещал, что власти поддержат попавшие под санкции США компании

Индиец Ибрагим приехал показать Америку сыновьям, Вашингтон мальчикам понравился. "Нам нравятся американцы, здесь очень приветливые люди. Но то, что Америка делает на Ближнем Востоке, в Сирии, неправильно. Нельзя вмешиваться в чужие дела, каждая страна вправе сама выбирать свою судьбу", — уверен он. Ибрагим удивился, что мы из России, и попросил передать мистеру Путину, который очень уважаем в его стране.

Весёлые молодые люди, приехавшие в США по обмену из Европы, сами подошли к нам, услышав как мы задаём вопросы прохожим. Им было интересно узнать, как сейчас живётся в России, и учитывая санкции, историю с отравлением Скрипалей, не будет ли проблем с проведением Чемпионата мира по футболу: "Мы очень хотим приехать к вам, поболеть за наших. Надеемся, у вас безопасно".

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