"Передавайте привет Путину", или что американцы думают о санкциях

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Вокруг резиденции президента США всегда много народу — туристы фотографируются на фоне знаменитой лужайки, жители Вашингтона спешат по делам, несколько протестующих в палатках годами сидят напротив ограды Белого дома, обновляя плакаты со своими требованиями — от защиты медведей и "свободы Тибету" и до борьбы с абортами и за мир во всем мире.

Слева от Белого дома расположено Федеральное казначейство США — ведомство, которое публикует список санкций, в том числе и в отношении российских компаний и граждан. Корреспонденты РИА Новости поговорили с обычными американцами и приезжими из других стран о том, что они думают об антироссийских санкциях и испорченных отношениях между США и РФ.

"Передавайте привет мистеру Путину. Как он? Скачет на коне?" — поинтересовалась местная жительница Сара.

Санкции для миллиардеров



Семья из Иллинойса Джилл и Брайан признались, что не следят за международными новостями. "Санкции? Это же против олигархов, это не касается простых людей. Это никому не интересно, кроме миллиардеров", — недоумевают они. Пара ничего не слышала о взаимной высылке дипломатов и не смогла назвать ни одного товара, который поставляется в США из России и наоборот.

Банковский клерк Уильям сообщил, что в курсе последних американских санкций против российских компаний. "Особенно это сказывается на инвесторах, которые вложили деньги в акции и облигации "Русала" и других российских компаний. Эти бумаги выглядели очень привлекательно на растущем рынке, теперь инвесторам приходится платить за этот риск и закрывать позиции с потерями", — отметил он.

Отвечая на вопрос о перспективах распространения санкций на российский госдолг, он заявил, что последствия могут быть негативными для всего долгового рынка. "Остается дождаться решения Трампа, он непредсказуем", — резюмировал собеседник агентства.

Такие страны должны држуить



В Вашингтоне проживает большая китайская диаспора, и чайна-таун расположен в 10 минутах ходьбы от центра американской столицы. Владелец ресторанчика Ли, который живет в США с детства, считает, что большая политика от его бизнеса очень далеко. "Мы переживаем из-за отношений США и Китая. Такие страны как Китай, США и Россия должны дружить", — сказал он.

Индиец Ибрагим приехал показать Америку сыновьям, Вашингтон мальчикам понравился. "Нам нравятся американцы, здесь очень приветливые люди. Но то, что Америка делает на Ближнем Востоке, в Сирии, неправильно. Нельзя вмешиваться в чужие дела, каждая страна вправе сама выбирать свою судьбу", — уверен он. Ибрагим удивился, что мы из России, и попросил передать мистеру Путину, который очень уважаем в его стране.

Весёлые молодые люди, приехавшие в США по обмену из Европы, сами подошли к нам, услышав как мы задаём вопросы прохожим. Им было интересно узнать, как сейчас живётся в России, и учитывая санкции, историю с отравлением Скрипалей, не будет ли проблем с проведением Чемпионата мира по футболу: "Мы очень хотим приехать к вам, поболеть за наших. Надеемся, у вас безопасно".