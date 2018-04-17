Израильская армия применила слезоточивый газ на Западном берегу

РАМАЛЛАХ, 17 апр — РИА Новости. Израильская армия применила слезоточивый газ в городе Эль-Бира на Западном берегу в ходе протестов в поддержку палестинских заключенных, есть пострадавшие, сообщил корреспондент РИА Новости.

Солдаты израильской армии применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов около северного входа в город Эль-Бира.

Протесты в Палестине проходят в связи с празднованием дня заключенных. Палестинцы вышли на улицы города, размахивают палестинскими флагами и выкрикивают лозунги с призывом освободить заключенных.