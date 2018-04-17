СМИ: в Румынии высадили 1918 дубов в память об объединении с Молдавией

КИШИНЕВ, 17 апр — РИА Новости. Министр вод и лесов Румынии Иоан Денеш принял участие в посадке 1918 дубов в память об объединении страны с Молдавией, произошедшем 100 лет назад, сообщает во вторник Agerpress.
Деревья посадили на румынском берегу реки Прут, которая разделяет две страны. В скором времени такая же акция пройдет и на молдавском берегу, чтобы лес объединил оба государства.
Президент Молдавии неоднократно заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи унионизма (объединения с Румынией). По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране. Глава Молдавии выступает за уголовное наказание за действия организаций, которые ведут к ликвидации государственности и продвигают идеи объединения с Румынией или любым другим государством.