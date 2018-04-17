Коми признал, что уверял Трампа в отсутствии расследования против него

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Экс-директор ФБР Джеймс Коми признал в своей книге, что заверил президента США Дональда Трампа в отсутствии расследования против него. Он также сравнил приближенных Трампа с мафией "Коза ностра" и нелестно отозвался о внешности американского президента, особенно в сравнении со своей собственной.

Коми, уволенный Трампом со скандалом в мае 2017 года, много раз отказывался в прошлом сказать, идет расследование против Трампа или нет, в то время как Трамп публично ссылался на слова Коми, что такого расследования не было. Из молчания Коми большинство СМИ, особенно критически настроенные в отношении Трампа, делали вывод, что президент США находился под расследованием за "сговор с Россией" на выборах.

"Сэр, мы не ведем расследования против вас", — цитирует Коми сам себя в разговоре с Трампом 6 января 2017 года.

Коми в вышедшей во вторник книге описывает встречу примерно за две недели до инаугурации нового президента. На этой встрече руководство разведки рассказало избранному главе государства детали своих предположений, что Россия вмешалась в американские выборы, поддерживая Трампа. Москва эти обвинения категорически отрицает.

Затем, по словам Коми, он попросил разрешения поговорить с Трампом с глазу на глаз. Он изложил будущему президенту детали скандального компрометирующего досье, составленного бывшим работником разведслужб Великобритании Кристофером Стилом на деньги политических противников Трампа. В этом досье утверждалось, в частности, что Трамп в ходе визита в Россию развлекался с проститутками в одном из московских отелей.

Коми утверждает, что ему и ФБР было решительно все равно, общался ли Трамп с проститутками, но сообщить тому о подобных предположениях все же стоило.

По словам Коми, Трамп гневно отрицал подобные обвинения из досье (точной цитаты его слов Коми не приводит). По словам экс-директора ФБР, Трамп задал ему риторический вопрос, похож ли он на человека, которому нужны услуги проституток. Трамп также упомянул ряд обвинений против него в сексуальных домогательствах, хотя Коми этот вопрос не поднимал.

"По мере того как он (Трамп) начинал все больше оправдываться, а разговор шел к катастрофе, я вытащил козырь из рукава: "Сэр, мы не ведем расследования против вас". Мне показалось, что это его успокоило", — пишет Коми.

В ходе той же встречи Трамп выразил надежду, что Коми останется во главе ФБР, и Коми заверил, что намерен так и поступить, говорится в книге.

Коми пишет о своем дискомфорте при общении с президентом и о том, что министр внутренней безопасности Джей Джонсон предупреждал его быть "очень осторожным" с Трампом. По его словам, присутствовавшие на встрече советники Трампа напомнили ему мафию "Коза ностра", с которой Коми имел дело в бытность федеральным прокурором в Нью-Йорке.

Коми в своей книге также сравнивает себя и президента, который известен тем, что лестно отзывается о собственной внешности. В частности, Трамп был возмущен, когда его дразнили за то, что у него маленькие руки. Коми пишет, что руки президента "не представляются необычно маленькими", хотя они меньше, чем руки Коми. Кроме того, Коми замечает, что в жизни Трамп ему показался "ниже ростом, чем на теледебатах". Рост Трампа составляет 6 футов 3 дюйма (184 сантиметра), а рост Коми — 6 футов 8 дюймов (203 сантиметра).

В целом Коми описывает внешность Трампа так: "его лицо выглядело слегка оранжевым, под глазами были яркие белые полумесяцы в том месте, где, по моему предположению, он надевал маленькие очки для загара. Его яркие светлые волосы были тщательно уложены. При близком рассмотрении представлялось, что все эти волосы — его собственные", — пишет Коми. По его словам, он задался вопросом о том, сколько у Трампа занимает времени делать каждое утро прическу.

Наконец, Коми не был впечатлен мускулатурой президента, который на одной из публичных встреч приобнял директора ФБР. "Он никого не стал бы обнимать, не будучи намного сильнее, чем он выглядел. Но он не был намного сильнее", — пишет Коми.