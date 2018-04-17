РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Коми признал, что уверял Трампа в отсутствии расследования против него

18:1917.04.2018
(обновлено: 18:20 17.04.2018)
02070
© AP Photo / Cliff OwenЭкс-директор ФБР Джеймс Коми. Архивное фотоЭкс-директор ФБР Джеймс Коми. Архивное фото
© AP Photo / Cliff Owen

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Экс-директор ФБР Джеймс Коми признал в своей книге, что заверил президента США Дональда Трампа в отсутствии расследования против него. Он также сравнил приближенных Трампа с мафией "Коза ностра" и нелестно отозвался о внешности американского президента, особенно в сравнении со своей собственной.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Белый дом назвал "одно из величайших достижений" Трампа

Коми, уволенный Трампом со скандалом в мае 2017 года, много раз отказывался в прошлом сказать, идет расследование против Трампа или нет, в то время как Трамп публично ссылался на слова Коми, что такого расследования не было. Из молчания Коми большинство СМИ, особенно критически настроенные в отношении Трампа, делали вывод, что президент США находился под расследованием за "сговор с Россией" на выборах.

"Сэр, мы не ведем расследования против вас", — цитирует Коми сам себя в разговоре с Трампом 6 января 2017 года.

Бывший директор ФБР Джеймс Коми. Архивное фото
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Экс-глава ФБР рассказал о расследовании дела Клинтон перед выборами
Коми в вышедшей во вторник книге описывает встречу примерно за две недели до инаугурации нового президента. На этой встрече руководство разведки рассказало избранному главе государства детали своих предположений, что Россия вмешалась в американские выборы, поддерживая Трампа. Москва эти обвинения категорически отрицает.

Затем, по словам Коми, он попросил разрешения поговорить с Трампом с глазу на глаз. Он изложил будущему президенту детали скандального компрометирующего досье, составленного бывшим работником разведслужб Великобритании Кристофером Стилом на деньги политических противников Трампа. В этом досье утверждалось, в частности, что Трамп в ходе визита в Россию развлекался с проститутками в одном из московских отелей.

Директор ФБР США Джеймс Коми. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Экс-глава ФБР назвал Трампа "морально непригодным" для президентства
Коми утверждает, что ему и ФБР было решительно все равно, общался ли Трамп с проститутками, но сообщить тому о подобных предположениях все же стоило.

По словам Коми, Трамп гневно отрицал подобные обвинения из досье (точной цитаты его слов Коми не приводит). По словам экс-директора ФБР, Трамп задал ему риторический вопрос, похож ли он на человека, которому нужны услуги проституток. Трамп также упомянул ряд обвинений против него в сексуальных домогательствах, хотя Коми этот вопрос не поднимал.

"По мере того как он (Трамп) начинал все больше оправдываться, а разговор шел к катастрофе, я вытащил козырь из рукава: "Сэр, мы не ведем расследования против вас". Мне показалось, что это его успокоило", — пишет Коми.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Экс-глава ФБР заявил, что у Кремля может быть компромат на Трампа
В ходе той же встречи Трамп выразил надежду, что Коми останется во главе ФБР, и Коми заверил, что намерен так и поступить, говорится в книге.

Коми пишет о своем дискомфорте при общении с президентом и о том, что министр внутренней безопасности Джей Джонсон предупреждал его быть "очень осторожным" с Трампом. По его словам, присутствовавшие на встрече советники Трампа напомнили ему мафию "Коза ностра", с которой Коми имел дело в бытность федеральным прокурором в Нью-Йорке.

Экс-директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенате США. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
Американист: самое интересное – кто присоединится к Коми в критике Трампа
Коми в своей книге также сравнивает себя и президента, который известен тем, что лестно отзывается о собственной внешности. В частности, Трамп был возмущен, когда его дразнили за то, что у него маленькие руки. Коми пишет, что руки президента "не представляются необычно маленькими", хотя они меньше, чем руки Коми. Кроме того, Коми замечает, что в жизни Трамп ему показался "ниже ростом, чем на теледебатах". Рост Трампа составляет 6 футов 3 дюйма (184 сантиметра), а рост Коми — 6 футов 8 дюймов (203 сантиметра).

Джеймс Коми. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
В США поступают в продажу мемуары экс-главы ФБР о Трампе
В целом Коми описывает внешность Трампа так: "его лицо выглядело слегка оранжевым, под глазами были яркие белые полумесяцы в том месте, где, по моему предположению, он надевал маленькие очки для загара. Его яркие светлые волосы были тщательно уложены. При близком рассмотрении представлялось, что все эти волосы — его собственные", — пишет Коми. По его словам, он задался вопросом о том, сколько у Трампа занимает времени делать каждое утро прическу.

Наконец, Коми не был впечатлен мускулатурой президента, который на одной из публичных встреч приобнял директора ФБР. "Он никого не стал бы обнимать, не будучи намного сильнее, чем он выглядел. Но он не был намного сильнее", — пишет Коми.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена