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В "Оппозиционном блоке" посоветовали Порошенко не вмешиваться в дела церкви

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2018 (220)
17:4117.04.2018
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© AFP 2018 / Sergei SupinskyПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский раскритиковал инициативу президента Петра Порошенко обратиться к Константинопольскому патриархату c просьбой о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви и посетовал придерживаться конституции, не вмешиваясь в дела церкви.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с главами фракций в Верховной Раде Украины. 17 апреля 2018
© Фото : администрация президента Украины
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Ранее Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату с просьбой о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Раду поддержать его обращение. По словам Порошенко, если будет поддержка в Раде, он передаст обращение патриарху.

"За последнее время мы слышали много заявлений Петра Порошенко по вопросам, на решение которых он не имеет влияния… Я бы советовал президенту Порошенко читать конституцию Украины, где совершенно четко сказано, что церковь отделена от государства и политики не имеют никакого права вмешиваться в дела церковные", — сказал Новинский журналистам, их общение транслировали украинские телеканалы.

По его словам, Порошенко неоднократно обращался с подобными инициативами к Константинопольскому патриарху, но они не имели никакого результата. "Я бы советовал президенту Порошенко не заниматься делами церковными, а думать, как установить мир на Украине, преодолеть раскол в обществе. А раскол в церкви преодолеют ее служители, если не будут туда вмешиваться политики", — добавил депутат.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко также считает, что украинские политики не должны вмешиваться в церковные дела. "Я считаю, что церковь сама должна принимать решение и верующие сами должны выбирать, в какую церковь они ходят… Государство не должно вмешиваться в эти вещи… Мы сегодня видим, что идут попытки вмешаться политическим деятелям в церковные вещи, это очень опасно и мы это не поддерживаем", — сказал Бойко журналистам, их общение транслировал телеканал "112 Украина".

В Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.

О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>

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