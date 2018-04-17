В Таиланде по запросу Интерпола задержали россиянина

БАНГКОК, 17 апр – РИА Новости. Российский гражданин Станислав Жеман 1987 года рождения задержан иммиграционной полицией таиландской провинции Чонбури в сотрудничестве с посольством РФ в Таиланде по запросу российского национального Центрального бюро Интерпола, сообщает во вторник таиландский новостной интернет-портал "Пхучаткан".

Россиянин, которого на родине обвиняют в ограблении под угрозой применения силы, был задержан в курортном городе Паттайя утром во вторник, сообщает издание со ссылкой на иммиграционную полицию. Жеман находился в международном розыске с марта 2017 года.

По словам полицейских, при задержании он отказался показать представителям правоохранительных органов свой паспорт. При проверке по компьютерной системе иммиграционного учета выяснилось, что он въехал в Таиланд в феврале 2017 года и получил 30-дневное разрешение на безвизовое пребывание в стране, как гражданин России. Таким образом, на момент задержания Жеман находился в Таиланде без визы уже 402 дня. После задержания по обвинению в нарушении визового режима россиянину было предъявлено уведомление с "красным углом" российского Интерпола о его международном розыске, сообщает портал.

Задержанный россиянин будет вскоре депортирован на родину, говорится в сообщении.

В посольстве России в Таиланде РИА Новости подтвердили факт задержания гражданина РФ по запросу российского Интерпола.

"Действительно, сегодня утром был задержан гражданин России по запросу российского Национального центрального бюро Интерпола", — сообщил агентству заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Соснов.