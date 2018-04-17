В Египте ожидают, что переговоры с Россией по авиасообщению состоятся в мае

КАИР, 17 апр — РИА Новости. Переговоры с российской стороной о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами Красного моря пройдут в мае, заявил министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи.

"Переговоры с российской стороной пройдут в мае. Будет обсуждаться дорожная карта возобновления полетов в города Шарм-эш-Шейх и Хургада", — цитирует слова министра египетское информагентство МЕНА

Он добавил, что египетские аэропорты отвечают всем требованиям по безопасности.

"Аэрофлот" 11 апреля совершил первый после перерыва авиасообщения регулярный рейс из Шереметьево в египетскую столицу. Рейс EgyptAir прибыл в Домодедово из Каира 12 апреля.

Авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.