В Еврокомиссии заявили, что Турция продолжает отдаляться от ЕС

БРЮССЕЛЬ, 17 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Турция продолжает отдаляться от Евросоюза, заявил во вторник еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению ЕС Йоханнес Хан.

"Анализы показывают, что страна продолжает значительным образом отдаляться от ЕС, в частности, в таких областях, как правовое государство и фундаментальные права. Еврокомиссия неоднократно призывала Турцию отказаться от этого негативного тренда", — сказал Хан журналистам в Страсбурге.

Еврокомиссар подчеркнул, что Турция продолжает оставаться для ЕС ключевым партнером, и Брюссель намерен продолжать сотрудничество с Анкарой в "областях, представляющих взаимный интерес". При этом ЕК не намерена открывать новые статьи на переговорах о вступлении Турции в ЕС, сказал он.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий.

Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.