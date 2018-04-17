Посольству в Литве вручили ноту из-за нарушения российским судном границы

ВИЛЬНЮС, 17 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы во вторник вручило посольству РФ в Вильнюсе ноту в связи с якобы нарушением государственной границы российским пограничным судном в Куршском заливе.

Ранее во вторник Служба защиты госграницы Литвы сообщила, что в понедельник на территории Куршской косы было зафиксировано нарушение литовской водной границы: российское пограничное судно якобы на несколько метров заплыло в территориальные воды республики, находилось в них две минуты. Служба отметила, что во время маневра поворота российское пограничное судно на воздушных подушках на несколько метров зашло на территорию Литвы. В связи с нарушение госграниц было начато досудебное расследование.

"Во вторник посольству России была вручена нота в связи с нарушением государственной границы Литвы", — сообщили РИА Новости в министерстве.

По данным Службы защиты госграницы Литвы, нарушение было зафиксировано инспекторами Центра мониторинга Куршского залива с помощью радиолокационной системы. В ближайшее время в связи с инцидентом планируется созвать встречу уполномоченных по вопросам госграницы Литвы и России.