Инаугурация переизбранного президента Азербайджана состоится в среду

БАКУ, 17 апр – РИА Новости. Инаугурация переизбранного президента Азербайджана Ильхама Алиева состоится в среду, сообщил во вторник заместитель председателя правящей партии "Новый Азербайджан", исполнительный секретарь Али Ахмедов.

"Инаугурация, думаю, состоится уже завтра", — сказал Ахмедов журналистам.

Внеочередные президентские выборы состоялись в стране 11 апреля. По итогам обработки данных со всех избирательных пунктов действующий президент Ильхам Алиев победил на выборах с 86,02% голосов избирателей. ЦИК Азербайджана подвел 15 апреля итоги выборов и представил протокол для утверждения в Конституционный суд. Конституционный суд на заседании во вторник утвердил итоги выборов.