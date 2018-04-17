Тегеран возобновит авиасообщение с Эрбилем в конце апреля

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Авиарейсы между Тегераном и столицей Иракского Курдистана Эрбилем, приостановленные в связи с референдумом курдов в прошлом году, возобновятся в конце апреля, сообщил иранский генконсул в Эрбиле Мортеза Абади.

"Полеты из Тегерана в Эрбиль возобновятся с пятницы следующей недели", — приводит слова Абади агентство ISNA.

Полеты из Ирана в аэропорты Сулеймания и Эрбиль в Иракском Курдистане были приостановлены по просьбе правительства Ирака в прошлом году, когда отношения федеральных властей с автономным Иракским Курдистаном обострились после проведения курдами референдума о независимости 25 сентября 2017 года, на который Багдад не дал разрешения. За независимость тогда проголосовали 93% курдов.

После референдума власти Ирака ввели в отношении курдской автономии ряд санкций. Среди них — запрет на международные рейсы в регион и из него, закрытие пограничных переходов и ограничение банковских операций.