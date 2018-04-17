Посол Ирака рассказал о возможных переговорах с Россией по С-400

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр — РИА Новости. Переговоры о поставке Россией в Ирак комплексов С-400 могут начаться, если иракское правительство примет решение об их приобретении, сообщил во вторник журналистам в Екатеринбурге посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.

"Официально переговоры сейчас не идут. Но если иракское правительство решит, что комплексы необходимы, то начнет переговоры", — сказал посол.

Ранее министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари заявил, что Ирак ведет переговоры о покупке у РФ зенитно-ракетных комплексов С-400, но препятствием на пути этому являются возможные санкции со стороны США.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил РИА Новости, что Сирия, Ирак, Судан и Египет являются возможными претендентами на покупку у России зенитных ракетных комплексов С-400. Посол России в Багдаде Максим Максимов в свою очередь сообщил, что с иракской стороны поступят новые заявки на закупки вооружений российских производителей, среди них, вероятно, ЗРК С-400.