Украинский омбудсмен призвала повысить пропускную способность КПП Донбасса

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Контрольно-пропускные пункты в Донбассе не справляются с потоком жителей, желающих пересечь линию соприкосновения, необходимо увеличить пропускную способность действующих КПП и открыть новые, заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Недавнее посещение КПВВ в Станице Луганской убедило меня в том, что необходимо не только расширить пропускную способность этого пункта, но и увеличить количество пунктов пропуска на всей линии разграничения. Можно представить себе, каким испытанием подвергаются люди в огромных очередях, если ежедневно этот КПВВ пересекают 10 тысяч человек в одну сторону", — цитирует Денисову пресс-служба украинского омбудсмена.

По данным пресс-службы, Денисова встретилась с координатором гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фришем.

Собеседники также обсудили вопросы координации в процессе проведения мониторинга соблюдения прав заключенных по обе стороны линии разграничения, а также перспективы обмена пленными и передачи заключенных с неподконтрольной на подконтрольную правительству Украины территорию.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.