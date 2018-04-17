Во Львовской области мотоциклист въехал в толпу людей, пятеро пострадали

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Мотоциклист въехал в толпу людей в городе Броды Львовской области, в результате пострадали пять человек, в том числе трое подростков, сообщается во вторник на сайте Львовской областной администрации.
"Водитель мотоцикла Honda 1989 года рождения, житель города Броды, не справился с управлением и въехал в толпу людей, в результате чего получили травмы и были госпитализированы: водитель мотоцикла, пешеход 1950 года рождения, велосипедистка 2004 года рождения", — говорится в сообщении.
По данным областной администрации, пешеход и девочка находятся в реанимации.
Также на сайте сообщается, что получили травмы, но не были госпитализированы два велосипедиста 2003 и 2004 годов рождения.
Причина происшествия устанавливается.