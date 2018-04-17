Бабич напомнил, что ОЗХО ответственна за уничтожение химоружия в России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр — РИА Новости. Юридическую ответственность за уничтожение химического оружия в России несет прежде всего Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая обеспечивала и контролировала работу инспекторов, заявил полпред президента в Приволжском федеральном округе, экс-председатель госкомиссии по химическому разоружению Михаил Бабич.

"Юридически ответственность за это несет прежде всего ОЗХО, которая полностью обеспечивала и контролировала работу инспекторов", — заявил Бабич в интервью РИА Новости.

"Еще один очень важный момент: за весь период уничтожения химического оружия – получается почти 20 лет – ОЗХО провело 811 международных инспекций. Каждый из семи объектов подвергался инспекциям от 100 до 170 раз за этот период. 811 международных инспекций – это к вопросу о том, могло ли что-то остаться незамеченным, не проконтролированным и мог ли кто-то куда-то что-то умыкнуть. Это невозможно", — добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.