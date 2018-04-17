Украинские силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 17 апр — РИА Новости. Украинские силовики 35 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Новое, "пасхальное" перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 31 нарушении перемирия.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 35 раз", — сказал представитель ДНР.

Он добавил, что силовики выпустили более 240 мин и снарядов по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы, бронетехника и стрелковое оружие. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 895 единиц", — отметил представитель ДНР в СЦКК.