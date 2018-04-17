При взрыве на шахте в Донецкой области пострадали семь горняков

Реакция на события на Украине. Апрель 2018 (48)

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Семь горняков пострадали в результате взрыва в шахте на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, сообщила во вторник госслужба Украины по ЧС.

Накануне поздно вечером в поселке Удачное Покровского района в шахте "Покровская" на глубине 470 метров произошел взрыв воздушно-метановой смеси, сообщили в ведомстве.

"В результате пострадали семь горняков. Погибших нет. Пострадавших госпитализировали", — говорится в сообщении.

Сообщается, что к аварийно-спасательным работам привлекали шесть отделений государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля Украины.

Один из пострадавших горняков находится в тяжелом состоянии, работа на аварийном участке в шахте приостановлена, сообщил глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

По его данным, на момент ЧП в шахте находилось 406 шахтеров, на аварийном участке – 37, после взрыва всех подняли на поверхность. Жебривский сообщил, что работа шахты приостановлена только на аварийном участке, остальные участки работают в штатном режиме.