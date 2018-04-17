СМИ узнали, сколько Аргентина потратила на поиск подлодки "Сан-Хуан"

Военный в гавани Комодоро Ривадавия во время отправки норвежского судна Sophie Siem на поиски пропавшей аргентинской подлодки Сан-Хуан. Архивное фото

Военный в гавани Комодоро Ривадавия во время отправки норвежского судна Sophie Siem на поиски пропавшей аргентинской подлодки Сан-Хуан. Архивное фото

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Министр обороны Аргентины Оскар Агуад заявил, что ВМС страны потратили 780 миллионов песо (около 31 миллиона евро) на операцию по поиску пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан", сообщает издание Nacion.

"ВМС к настоящему моменту потратили 780 миллионов песо на поисковую операцию субмарины. Нет никаких проблем со средствами", — заявил Агуад, выступая перед членами семей 44 членов экипажа пропавшей подлодки, некоторые из которых утверждали, что отсутствие успеха в поиске подводной лодки связано с нехваткой финансов.

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.

Ранее аргентинское агентство Telam сообщило, что судно ВМФ России "Янтарь" прекратило поиски субмарины "Сан-Хуан", направилось для заправки в Монтевидео и больше в поисковую зону не вернется. Российский почетный консул в Мар-дель-Плата Юрий Кузнецов подтвердил, что "Янтарь" официально завершил работу по поиску "Сан-Хуана". Таким образом, все иностранные суда, задействованные в поисковой операции, покинули этот район Атлантики у берегов Аргентины.