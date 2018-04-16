Сенатор: газ BZ, которым могли отравить Скрипалей, действует до трех суток

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Симптомы отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери могут указывать на использование легкого нервно-паралитического газа типа BZ, стоящего ранее на вооружении у НАТО, он действует на человека до трех суток, заявил РИА Новости в понедельник сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.
Он сообщил, что изучал этот газ еще в 70-е годы, когда учился в военном училище. "Мы изучали его в разделе "Оружие массового поражения" как химическое оружие, стоящее на вооружении у основного противника", — пояснил Морозов. По мнению сенатора, "видимо, остатки этого газа находятся на складах химического оружия, которые еще есть в США и Великобритании".
Он также выразил недоумение в связи с тем, что отчет швейцарской лаборатории о возможности применения подобного отравляющего вещества не вошел в полный доклад ОЗХО.