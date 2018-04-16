Сенатор: газ BZ, которым могли отравить Скрипалей, действует до трех суток

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Симптомы отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери могут указывать на использование легкого нервно-паралитического газа типа BZ, стоящего ранее на вооружении у НАТО, он действует на человека до трех суток, заявил РИА Новости в понедельник сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.

"Это легкий нервно-паралитический газ третьего поколения, который воздействует на человека от шести часов до трех суток", — отметил законодатель. Наблюдавшийся в тот день в Солсбери туман мог усилить действие нервно-паралитического газа, как и любые осадки, добавил сенатор.

Он сообщил, что изучал этот газ еще в 70-е годы, когда учился в военном училище. "Мы изучали его в разделе "Оружие массового поражения" как химическое оружие, стоящее на вооружении у основного противника", — пояснил Морозов. По мнению сенатора, "видимо, остатки этого газа находятся на складах химического оружия, которые еще есть в США и Великобритании".

Он также выразил недоумение в связи с тем, что отчет швейцарской лаборатории о возможности применения подобного отравляющего вещества не вошел в полный доклад ОЗХО.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Юлия Скрипаль была выписана из больницы на прошлой неделе, состояние Сергея Скрипаля улучшается, но он пока в госпитале.