Трамп обвинил Россию и Китай в "игре в девальвацию валют"

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал экономическую стратегию России и КНР "неприемлемой", раскритиковав страны за снижение курса национальных валют по отношению к доллару.

"Россия и Китай играют в девальвацию валют, в то время как США продолжают поднимать процентную ставку. Неприемлемо!", —сообщил он в своем Twitter.

В начале 2017 года Министерство финансов России начало скупать валюту на внутреннем рынке для того, чтобы сократить зависимость рубля от цен на нефть.

В 2015 году Народный банк Китая резко ослабил юань к доллару (сразу на 3% — с 6,20 до 6,40), это потрясло мировые фондовые рынки. Затем последовали еще три волны девальвации, последняя произошла в октябре 2016 года. Сейчас китайская валюта значительно укрепилась по отношению к доллару США.