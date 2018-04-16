Глава КС Украины призвал местные власти отменить решения по русскому языку

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости. Местные власти на Украине после признания "языкового закона" неконституционным должны пересмотреть свои решения о предоставлении русскому языку статуса регионального и урегулировать эту сферу в соответствии с конституцией, заявил глава конституционного суда Украины Станислав Шевчук.
"Это решение нужно пересмотреть (о введении русского языка как регионального в Николаевской области. — Прим. ред.) и для чистоты юридического процесса нужно принять другое. Но невозможно принять решение, ссылаясь на норму закона (об основах языковой политики. — Прим. ред.), утратившего силу. После решения конституционного суда не возобновлено действие предыдущего закона и возникла определенная законодательная дыра (в языковой сфере. — Прим. ред.)", — приводит слова Шевчука агентство УНИАН.
Статья 10 Конституции Украины гласит, что на Украине государственным является украинский язык. Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории страны. При этом на Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка и других языков национальных меньшинств.
В Раде зарегистрировано несколько законопроектов о государственном языке, которые предусматривают расширение сфер применения украинского языка в стране. Однако документы еще не выносились для голосования в зал, так как являются спорными. По процедуре, законопроекты сначала рассматриваются на уровне комитетов.