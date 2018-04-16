В Ереване 46 человек обратились за медпомощью после столкновений

ЕРЕВАН, 16 апр – РИА Новости. Министерство здравоохранения Армении сообщает, что 46 человек обратились за медпомощью после столкновений между полицией и противниками назначения экс-президента Сержа Саргсяна премьером.

Участники акции протеста, возглавляемой оппозиционным депутатом Николом Пашиняном, в понедельник пытались прорваться в здание парламента в Ереване, полиция пресекла эти попытки.

"В медицинские учреждения обратились 46 граждан, в том числе шесть полицейских. Часть из них, получив медпомощь, выписана", — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минздрава, у гражданских лиц диагностированы поверхностные повреждения ног, а у полицейских – ранения острыми и тупыми предметами.

"Одного из полицейских оперируют, у него повреждена вена", — говорится в сообщении.

Девятого апреля избранный президент Армении Армен Саркисян после вступления в должность принял отставку правительства. Роспуск кабмина в день инаугурации нового президента предусмотрен переходными положениями реформированной конституции. В дальнейшем правительство будет автоматически уходить в отставку лишь после парламентских, а не президентских выборов. После избрания премьера в пятидневный срок президенту должны быть представлены кандидатуры членов правительства, а в 15-дневный срок должно быть сформировано две трети кабинета. Правящая коалиция выдвинула Саргсяна на пост премьера.

Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.