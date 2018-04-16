В Ереване 46 человек обратились за медпомощью после столкновений

ЕРЕВАН, 16 апр – РИА Новости. Министерство здравоохранения Армении сообщает, что 46 человек обратились за медпомощью после столкновений между полицией и противниками назначения экс-президента Сержа Саргсяна премьером.
Участники акции протеста, возглавляемой оппозиционным депутатом Николом Пашиняном, в понедельник пытались прорваться в здание парламента в Ереване, полиция пресекла эти попытки.
"В медицинские учреждения обратились 46 граждан, в том числе шесть полицейских. Часть из них, получив медпомощь, выписана", — говорится в сообщении ведомства.
По данным Минздрава, у гражданских лиц диагностированы поверхностные повреждения ног, а у полицейских – ранения острыми и тупыми предметами.
"Одного из полицейских оперируют, у него повреждена вена", — говорится в сообщении.
Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.