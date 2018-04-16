Алкоголизм уже победили: в Литве начнут бороться с "зависимостью от секса"

ВИЛЬНЮС, 16 апр — РИА Новости. На следующей неделе комиссия литовского Сейма по предотвращению зависимостей и комиссия по предотвращению самоубийств и насилия собираются рассмотреть вопрос борьбы с зависимостью от "медицинских препаратов, интернета, секса и так далее".

Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на слова депутата Сейма Литвы, члена фракции либералов Аушрине Армонайте, которая входит в комиссию по предотвращению самоубийств и насилия.

Как иронически отметила Армонайте, "вопрос алкоголизма уже решен", поэтому Сейм решил заняться другими вопросами.

"Честно говоря, иногда я не понимаю — это искреннее беспокойство или окарикатуривание работы", — заявила депутат.

Вопрос собираются рассмотреть в среду, 18 апреля. В заседании примут участие не только члены Сейма, но и врачи, психологи и психиатры, а также представители Министерства образования и науки и общественных организаций.

Литву неоднократно признавали самой пьющей страной Европы. Проблема алкоголизма в республике стоит крайне остро. По статистике ВОЗ за 2016 год, на каждого жителя приходится в среднем по 16 литров алкоголя. Правящая партия "Союз крестьян и зеленых" пытается бороться с пьянством, вводя ограничения, в частности, на продажу и рекламу спиртного, однако пока меры не принесли серьезных результатов.

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