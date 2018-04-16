Совет Госдумы обсудил заявление по "делу Скрипалей"

Указатель на въезде в город Солсбери

Указатель на въезде в город Солсбери

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Совет Госдумы в понедельник обсудил заявление нижней палаты парламента по делу Скрипалей, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

"Было заявление по поводу отравления Скрипалей", — сказал Мельников, отвечая на вопрос, какие заявления обсуждались на заседании Совета.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.