Талибы* отвергли предложение президента Афганистана участвовать в выборах

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" ответило отказом на предложение президента Афганистана Ашрафа Гани принять участие в предстоящих парламентских и местных выборах в стране, передает агентство Khaama Press со ссылкой на заявление движения.

По данным агентства, талибы* заявили, что предстоящие выборы являются "фальсификацией" и "постановкой", а власть в Афганистане могут получить только те, кого "уже одобрили" США.

Taliban’s response to President Ghani’s call for participation in electionshttps://t.co/je8qQzI2ef pic.twitter.com/4B1kAibdph — Khaama Press (KP) (@khaama) 16 апреля 2018 г.

Движение также призвало граждан страны отказаться от участия в выборах. При этом приоритетной задачей "Талибана"*, по их словам, остается борьба против иностранных сил.

В минувшую субботу после открытия регистрации избирателей Гани предложил движению "Талибан"* вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Президент подчеркнул, что выборы являются ключевым элементом в проведении реформ в стране.

Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля.

* Организация, запрещенная на территории России