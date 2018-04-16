ВСУ более 30 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 апр — РИА Новости. Украинские силовики более 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Новое, "пасхальное" перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 20 нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 31 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, по территории ДНР украинские силовики выпустили более 120 мин и снарядов, они также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов повреждено три дома в подконтрольном ДНР Докучаевске. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 872 единицы", — добавил представитель ДНР в СЦКК.