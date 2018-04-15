ПОДГОРИЦА, 15 апр — РИА Новости. Социалист Мило Джуканович выигрывает выборы президента Черногории с предварительным результатом в 57%, свидетельствуют первые официальные данные подсчета голосов Республиканской избирательной комиссии.

Его главный конкурент — экономист и экс-депутат парламента, выдвиженец оппозиционных партий "Демократический фронт", "Демократы", Социалистической народной партии и URA Младен Боянич получает около 33%. Всего в выборах участвовали семь кандидатов.

Если один из претендентов на пост президента наберет свыше 50% в первом туре, второй тур не проводится. Президент Черногории избирается сроком на пять лет.

Мило Джуканович фактически находится у власти с 1991 года. Глава правящей Демократической партии социалистов пять раз занимал пост премьер-министра, по одному разу был министром обороны и президентом.

Самая маленькая из республик бывшей Югославии выбрала президента в седьмой раз с 1990 года, когда там ввели многопартийную систему.