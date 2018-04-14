МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Бывший российский разведчик помогал команде Дональда Трампа найти финансирование для постройки Башни Трампа в Москве, сообщает издание Buzzfeed со ссылкой на двух знакомых с делом источников из американской разведки.

Как ранее сообщалось, планы по строительству Башни Трампа в Москве обсуждались в конце 2015 и начале 2016 годов, в то время как Трамп баллотировался на пост президента США, пишет издание. Одной из ключевых фигур сделки был российско-американский бизнесмен Феликс Сатер, который якобы в 2015 году направил одному из юристов Трампа электронное письмо, в котором утверждалось, как следует из опубликованной NYT фотографии фрагмента письма от 3 ноября 2015 года, что глава ВТБ Андрей Костин согласился финансировать строительство башни Трампа в Москве.

Костин в интервью газете New York Times ранее заявил, что никогда не встречался с Сатером, а в его банке "никогда не слышали об этом деле".

По данным издания, Сатер в 2016 году послал письмо адвокату Трампа Майклу Коэну, в котором упомянул о "российском контакте, который мог поспособствовать сделке". Речь, по данным источников, шла о бывшем сотруднике Главного управления Генерального штаба РФ, имя которого издание не приводит.

Сатер связался с бывшим российским разведчиком в 2015 году по вопросам финансирования проекта. По данным издания, бывший разведчик в разговоре с бизнесменом упомянул два банка, включая ВТБ, который в то время находился в санкционном списке министерства финансов США. "Бывший российский разведчик сказал Сатеру, что тот может получить финансирование от ВТБ, но неясно, как далеко могли продвинуться переговоры", — пишет издание.

Однако, после того как Трамп выиграл выборы, Trump Organization объявила, что больше не будет работать над международными сделками, и Сатер перестал работать над проектом.

Источники добавили, что комитет по разведке сената США, а также команда генпрокурора Роберта Мюллера допросили Сатера о роли экс-сотрудника российской разведки в проекте.

Также, по данным Buzzfeed, бывший разведчик через Сатера передавал американской разведке засекреченную информацию о российской военной технике, номерах спутниковых телефонов Усамы бен Ладена, местах расположения тренировочных лагерей и складов оружия террористической организации "Аль-Каида"*, а также фотографии военного чиновника КНДР, якобы связанного с закупкой материалов для северокорейской ядерной программы

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

* Террористическая организация, запрещенная в России