Армия Израиля рассказала о начиненном взрывчаткой иранском беспилотнике

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что сбитый в феврале беспилотник, предположительно иранского происхождения, имел на борту взрывчатку.

"После анализа траектории полета, оперативных и разведданных о иранском беспилотном летательном аппарате, который проник в воздушное пространство Израиля 10 февраля, Армия обороны Израиля пришла к выводу, что иранский беспилотник был оснащен взрывчаткой и был предназначен для нападения на Израиль", — сообщила армия в Twitter.

Согласно заявлению, вооруженным силам удалось предотвратить нападение и устранить угрозу.

В начале февраля в ответ на вторжение беспилотника, опознанного как иранский, ВВС Израиля атаковали авиабазу в районе сирийской Пальмиры, а затем, потеряв истребитель от огня с земли, разбомбили еще дюжину целей в районе Дамаска, включая зенитные батареи и объекты "иранского военного присутствия" в Сирии.