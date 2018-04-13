Президент Эквадора подтвердил гибель двух похищенных на границе журналистов

МЕХИКО, 13 апр — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено подтвердил в пятницу факт гибели двух похищенных на границе с Колумбией журналистов издания Comercio и их водителя.

"У нас есть информация, которая подтверждает убийство наших соотечественников, мы контактируем с международными организациями, чтобы скоординировать выдачу тел", — заявил Морено в ходе пресс-конференции в Кито, транслировавшейся в социальных сетях.

Журналисты и их водитель пропали в конце марта в районе Матахе на границе с Колумбией. Позже фронт имени Оливера Синистерры Революционных вооруженных сил (РВСК) Колумбии, которые действуют и на эквадорской территории, распространил коммюнике, согласно которому похищенные якобы погибли во время операции армии в этой местности.