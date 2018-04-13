КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев намерен прекратить положения по военному и стратегическому сотрудничеству договора о дружбе с РФ.
"После принятия закона о реинтеграции Донбасса появился официальный термин в украинском законодательстве и в международных документах — "российская агрессия". И в связи с агрессией Украина имеет право приостановить и нормы о стратегическом партнерстве, и нормы по военному сотрудничеству, и нормы по военно-техническому сотрудничеству, и много других норм, которые не в интересах Украины", — заявил Порошенко в интервью украинским телеканалам.
Он также заявил, что положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.