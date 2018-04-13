В Турции более 20 участников переворота 1997 года осудили пожизненно

АНКАРА, 13 апр — РИА Новости. Турецкий суд приговорил к пожизненному лишению свободы 21 военного, обвиняемого в участии в "бархатном" ("постмодернистском") перевороте в феврале 1997 года, сообщает в пятницу телеканал NTV.
Военные не распустили парламент и не приостановили действие конституции, однако через четыре месяца Эрбакан был вынужден оставить свой пост, а Партия благоденствия была распущена. Политические преследования коснулись и однопартийца Эрбакана, тогдашнего мэра Стамбула и нынешнего президента Турции Тайипа Эрдогана.
Среди приговоренных к пожизненному заключению — 85-летний генерал Исмаил Хакки Карадайы, глава генштаба ВС Турции в 1994-1998 годах и его тогдашний заместитель 78-летний генерал Чевик Бир. Еще 68 подсудимых были оправданы.