Число палестинцев, пострадавших в стычках в секторе Газа, возросло до 130

ГАЗА, 13 апр — РИА Новости, Тарек Альян. Число палестинцев, получивших ранения в ходе столкновений в пятницу с израильской армией на границе с сектором Газа, возросло до 130 человек, среди пострадавших есть журналист, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра.
"Сто тридцать палестинцев, в том числе журналист, получили ранения различной степени тяжести в столкновениях с израильской армией на восточных границах сектора Газа. Трое получили серьезные ранения", — сказал он.
Протестные акции под общим названием "Великий марш возвращения", начавшиеся в конце марта, палестинцы намерены продолжать до середины мая. По последним данным, с начала столкновений погибли более 30 палестинцев, пострадали около 3 тысяч, из них более тысячи ранены боевыми пулями.
Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.