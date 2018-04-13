Число палестинцев, пострадавших в стычках в секторе Газа, возросло до 130

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

ГАЗА, 13 апр — РИА Новости, Тарек Альян. Число палестинцев, получивших ранения в ходе столкновений в пятницу с израильской армией на границе с сектором Газа, возросло до 130 человек, среди пострадавших есть журналист, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра.

"Сто тридцать палестинцев, в том числе журналист, получили ранения различной степени тяжести в столкновениях с израильской армией на восточных границах сектора Газа. Трое получили серьезные ранения", — сказал он.

Протестные акции под общим названием "Великий марш возвращения", начавшиеся в конце марта, палестинцы намерены продолжать до середины мая. По последним данным, с начала столкновений погибли более 30 палестинцев, пострадали около 3 тысяч, из них более тысячи ранены боевыми пулями.

Организаторы рассчитывают привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе миллионов палестинцев, в разные годы изгнанных с территории современного Израиля, и их потомков, живущих на чужбине.

Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.