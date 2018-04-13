Российский посол удивился сообщению о слежке спецслужб за Скрипалями

ЛОНДОН, 13 апр — РИА Новости. Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко выразил недоумение в связи с сообщениями о том, что спецслужбы РФ якобы следили за Скрипалями, и удивился, почему Лондон не реагировал раньше.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.

"Я очень удивлен. Кстати, вы можете прочитать информацию о Скрипалях в этом документе. Он был отпущен в Москве, и после этого он прибыл в Великобританию. Откуда взялись доказательства того, что Россия проводила слежку? Почему ранее мы не слышали никаких жалоб от британских коллег? Мы не видели никаких знаков от британских властей, что они не удовлетворены обстоятельствами и жизнью Скрипаля в Британии и выражали сомнение в отношении шпионажа за ним", — заявил Яковенко в пятницу на пресс-конференции в Лондоне.