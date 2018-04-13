Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российская разведка в течение пяти лет следила за бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью, в частности, читали ее почту, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на письмо советника по национальной безопасности Великобритании Марка Седвилла.

"По данным главы органов безопасности, эксперты военной разведки ГРУ в области кибертехнологий работали с аккаунтами электронной почты Юлии Скрипаль по меньшей мере с 2013 года", — сообщил телеканал.

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.