Аваков заявил, что готовит план действий для любого сценария в Донбассе

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. МВД Украины готовит план действий для любого сценария развития событий в Донбассе, заявил в пятницу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"МВД, силы Нацгвардии, Нацполиции разрабатывают сценарий для любого развития событий", ‑ приводит слова Авакова пресс-служба МВД на своем сайте.
По его словам, Киев рассматривает "несколько вариантов развития сценария на востоке".
Ранее Аваков заявил, что подразделения МВД готовятся к "деоккупации Донбасса", и что минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе является "странным" и "не внушает надежд" на решение проблем региона.