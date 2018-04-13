Полиция в Киеве не задерживала участников потасовки у памятника Ватутину

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Полиция не задерживала участников потасовки у памятника генералу Ватутину в Киеве, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь Печерского районного управления полиции Оксана Тищенко.

Ранее представители националистической организации "С14" распылили газ и устроили потасовку с охраной депутата Верховной рады Украины, лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, который пришел возложить цветы к памятнику Ватутину.

"Никого не задерживали. Один участник потасовки был доставлен в райотдел для установления личности. После этого он был отпущен", — сказала Тищенко.

По ее словам, правоохранители принимают решение о возбуждении уголовного дела.

Пятнадцатого апреля 2018 года будет отмечаться 74-я годовщина смерти генерала Ватутина. В годы Великой Отечественной войны он возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Памятник Ватутину расположен в парке возле здания Верховной рады Украины в центре Киева.

Советский военачальник, генерал армии Ватутин умер 15 апреля 1944 года в Киеве после ранения. Семнадцатого апреля его похоронили в Мариинском парке.