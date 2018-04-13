КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук раскритиковал идею президента Украины о прекращении действия отдельных положений договора о дружбе с Россией.

Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что внесет в Верховную раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией. Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что поддерживает инициативу президента.

"Озвученные сейчас идеи далеко не первой свежести об одностороннем прекращении действия отдельных положений "большого договора"… свидетельствуют лишь о том, что наша власть за четыре года так ничему и не научилась. Язык ультиматумов и шантажа ведет только к обострению ситуации. И это то, чего добивается "партия войны", — говорится в сообщении Медведчука на его странице в Facebook в пятницу.

Также, по его мнению, инициатива президента о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией "свидетельствует о том, что антироссийская истерия, нагнетаемая "партией войны", достигла апогея".

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Договор был подписан на десятилетний срок с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.