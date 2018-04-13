КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук раскритиковал идею президента Украины о прекращении действия отдельных положений договора о дружбе с Россией.
Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что внесет в Верховную раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией. Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что поддерживает инициативу президента.
"Озвученные сейчас идеи далеко не первой свежести об одностороннем прекращении действия отдельных положений "большого договора"… свидетельствуют лишь о том, что наша власть за четыре года так ничему и не научилась. Язык ультиматумов и шантажа ведет только к обострению ситуации. И это то, чего добивается "партия войны", — говорится в сообщении Медведчука на его странице в Facebook в пятницу.
Также, по его мнению, инициатива президента о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией "свидетельствует о том, что антироссийская истерия, нагнетаемая "партией войны", достигла апогея".
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Договор был подписан на десятилетний срок с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.